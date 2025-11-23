Uffici demografici centrali domani garantiti servizi essenziali e operazioni elettorali
Gli uffici centrali della ripartizione Servizi Demografici del Comune di Bari, domani, lunedì 24 novembre, “saranno dedicati esclusivamente alle attività connesse alle operazioni elettorali e alle pratiche indifferibili”. La sede centrale di largo Fraccacreta si occuperà esclusivamente delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
