Uffici demografici centrali domani garantiti servizi essenziali e operazioni elettorali

Baritoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uffici centrali della ripartizione Servizi Demografici del Comune di Bari, domani, lunedì 24 novembre, “saranno dedicati esclusivamente alle attività connesse alle operazioni elettorali e alle pratiche indifferibili”. La sede centrale di largo Fraccacreta si occuperà esclusivamente delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

