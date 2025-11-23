Ucraina vertice a Ginevra per discutere il piano di pace Usa | La delegazione di Kiev incontra quella europea e americana | Erdogan parlerà con Putin lunedì

I leader europei chiedono garanzie per l'Ucraina. Zelensky: "Si fermi il bagno di sangue". Rubio in Svizzera avrebbe giudicato il piano Usa "una lista dei desideri russa", poi arriva la smentita. Tusk: "Ci dicano chi lo ha scritto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, vertice a Ginevra per discutere il piano di pace Usa | La delegazione di Kiev incontra quella europea e americana | Erdogan parlerà con Putin lunedì

