Ginevra, 23 nov. (AdnkronosAfp) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato di essere "molto ottimista" dopo una giornata di discussioni con funzionari ucraini ed europei a Ginevra su una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina. "Penso che abbiamo fatto enormi progressi", ha detto ai giornalisti presso la missione statunitense a Ginevra, aggiungendo: "Abbiamo fatto davvero dei progressi, quindi sono molto ottimista sul fatto che ci arriveremo in un lasso di tempo ragionevole, molto presto". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Rubio, 'ottimista su piano Kiev per pace, può essere attuato molto presto'

