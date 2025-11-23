Ucraina Rubio | A Ginevra i colloqui più significativi finora

Domenica il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che i colloqui a Ginevra sulla fine della guerra della Russia contro l’Ucraina sono stati “probabilmente l’incontro più produttivo e significativo finora in tutto questo processo”. Rubio ha tenuto un briefing con Andrii Yermak, capo della delegazione ucraina e capo di gabinetto presidenziale, dopo i colloqui sulla proposta di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “I nostri team sono ora nelle loro stanze mentre stiamo lavorando su alcuni dei suggerimenti che ci sono stati offerti, quindi stiamo lavorando per apportare alcune modifiche, alcuni aggiustamenti, nella speranza di ridurre ulteriormente le differenze”, ha detto Rubio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

