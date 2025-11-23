Ucraina | piano dell’Europa Usa | A Ginevra grandi progressi Meloni sente Trump

Ore concitate per l'Ucraina, a Ginevra. Ma si respira un cauto ottimismo sul piano di pace per Kiev tra americani e ucraini, sostenuti dalla contro-proposta europea in 24 punti messa nera su bianco per spuntare condizioni migliori non solo per il Paese guidato da Volodymyr Zelensky ma per la stessa Europa. L'aggettivo più gettonato, in un susseguirsi di molteplici round di incontri in diversi formati, è "costruttivi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

