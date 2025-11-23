Ucraina | piano dell’Europa Usa | A Ginevra grandi progressi Meloni sente Trump
Ore concitate per l'Ucraina, a Ginevra. Ma si respira un cauto ottimismo sul piano di pace per Kiev tra americani e ucraini, sostenuti dalla contro-proposta europea in 24 punti messa nera su bianco per spuntare condizioni migliori non solo per il Paese guidato da Volodymyr Zelensky ma per la stessa Europa. L'aggettivo più gettonato, in un susseguirsi di molteplici round di incontri in diversi formati, è "costruttivi" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
UCRAINA | La delegazione ucraina presente a Ginevra per discutere il piano di Donald Trump per porre fine alla guerra con la Russia ha tenuto una riunione con i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito.
Il piano per la pace in Ucraina, la riforma dell'UE e le politiche per l'allargamento dell'Unione: sono questi gli argomenti della mia intervista a @RadioRadicale. Parlo anche del congresso degli @democrats_eu, appena conclusosi a Bilbao.
Ucraina, ecco i 28 punti del piano di pace di Trump rivisti dai leader europei a Ginevra: difesa ridotta a 800 mila soldati e trattative aperte sul confine - Dopo una prima bozza più distante, il tentativo di mediazione: correggere i 28 punti di Trump
Guerra Ucraina, il vertice Kiev-Usa-Ue a Ginevra. Rubio: «Piano scritto da noi, non è lista desideri di Mosca»
Il vertice Ue-Usa-Ucraina sul piano Trump. Delegazione Kiev incontra rappresentanti europei - Oggi colloqui a Ginevra sul piano Usa per l'Ucraina. Delegazione Kiev incontra rappresentanti europei a Ginevra. Kiev, Mosca ha attaccato Odessa, incendi a strutture energetiche.