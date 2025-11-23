Corrono veloci le lancette di Donald Trump. Corrono più veloci quelle di Volodymyr Zelensky. Giovedì il rintocco finale: l?Ucraina dovrà firmare o rifiutare il piano di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ucraina, paletti europei sul piano. E Trump apre: «I 28 punti sono trattabili» Oggi vertice con Ue e Kiev