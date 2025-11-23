Ucraina paletti europei sul piano E Trump apre | I 28 punti sono trattabili Oggi vertice con Ue e Kiev
Corrono veloci le lancette di Donald Trump. Corrono più veloci quelle di Volodymyr Zelensky. Giovedì il rintocco finale: l?Ucraina dovrà firmare o rifiutare il piano di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani a Ginevra colloqui tra Usa, Ucraina, Francia, Uk, Italia e Germania. Diplomatici europei: "Un incubo" l'ultimatum di Trump. Ue, 7 stati membri, Regno Unito, Norvegia, Canada e Giappone mettono paletti al piano americano: "Serve lavoro ulteriore". Tutti - facebook.com Vai su Facebook
La #Ue rincorre #Trump sull’ #Ucraina e prova a mettere qualche paletto Vai su X
Ucraina, paletti europei sul piano. E Trump apre: - Giovedì il rintocco finale: l’Ucraina dovrà firmare o rifiutare il piano ... ilmessaggero.it scrive
Ucraina, il piano-choc, oggi vertice a Ginevra: l’Europa si gioca tutto - Troppo amico, Yermak, da quando quindici anni fa era il produttore tv del comico Zelensky. Si legge su corriere.it
Meloni sul piano di Trump per l'Ucraina: «Serve una pace giusta ma bisogna lavorare sia con gli europei che con gli Usa» - La premier italiana firma il comunicato congiunto in cui non sono pochi i dubbi che vengono sollevati sul piano di pace americano, considerato «una base che ha bisogno di ulteriore lavoro» ... Secondo corriere.it