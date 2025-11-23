Ucraina la comunità dice no al piano Usa Gentiloni | Proposta inaccettabile
Nel giorno in cui Ue, Usa, Ucraina e Russia discutono il nuovo piano di pace annunciato da Donald Trump, la comunità ucraina è scesa in strada per dire “no” all’accordo statunitense. Con loro tanti esponenti della politica italiana ed europea. “L’Ucraina è in un passaggio molto delicato – ha spiegato il commissario europeo, Claudio Gentiloni a margine della manifestazione a piazza dell’Esquilino – Questa proposta dei 28 punti americana non è una proposta che possa portare a una pace giusta e duratura quindi la ricerca della pace deve continuare e deve partire da un cessate il fuoco sulle posizioni attuali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
