Tutto il paese di Palmoli con la famiglia nel bosco | Cinquant' anni fa si viveva così nessun trauma
Non sembrano avere dubbi gli abitanti di Palmoli (Chieti). Sono tutti schierati a fianco della famiglia che vive nel bosco. Molti di loro conoscono i genitori e i tre bambini, e anche chi non li ha mai incrociati, non capisce il motivo di una decisione così drastica da parte del tribunale. Qualcuno ricorda come si viveva da queste parti 50 anni fa: senza acqua calda, elettricità, e con i servizi igienici all'esterno. Eppure, nessun bambino è cresciuto traumatizzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
