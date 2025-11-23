Tutto il paese di Palmoli con la famiglia nel bosco | Cinquant' anni fa si viveva così nessun trauma

Non sembrano avere dubbi gli abitanti di Palmoli (Chieti). Sono tutti schierati a fianco della famiglia che vive nel bosco. Molti di loro conoscono i genitori e i tre bambini, e anche chi non li ha mai incrociati, non capisce il motivo di una decisione così drastica da parte del tribunale. Qualcuno ricorda come si viveva da queste parti 50 anni fa: senza acqua calda, elettricità, e con i servizi igienici all'esterno. Eppure, nessun bambino è cresciuto traumatizzato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

FAMIGLIA NEL BOSCO: COMUNITA’ PALMOLI, “TUTTO IL NOSTRO SOSTEGNO”, AMBASCIATE SEGUONO IL CASO - PALMOLI – A Palmoli non si parla d’altro che della famiglia nel bosco e del provvedimento del Tribunale dei minori di allontanamento dei bambini. Scrive abruzzoweb.it

tutto paese palmoli famigliaFamiglia che vive nel bosco, il vicino parla dei bambini: "Stanno bene, a loro manca solo il superfluo" - Il vicino di casa parla della famiglia che vive nel bosco: secondo l'uomo, gli allarmi di media e magistratura sono del tutto ingiustificati ... Secondo virgilio.it

tutto paese palmoli famigliaChieti, i bimbi della famiglia che vive nel bosco portati via in una struttura protetta. Papà Nathan: «Terribile che sia accaduto». Meloni valuta l'invio di ispettori - Sospesa la potestà genitoriale, nominato un tutore per i piccoli. Scrive corriere.it

