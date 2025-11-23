Tutti i vip alla camera ardente di Ornella Vanoni Arisa | Gli artisti non dovrebbero morire mai

Vanityfair.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica, dello spettacolo e le istituzioni rendono omaggio a Ornella Vanoni fuori dalla camera ardente. Milano piange la grande artista, cittadina doc, scomparsa a 91 anni. Ricordi, aneddoti e commozione da parte di cantanti, musicisti, registi, stilisti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

tutti i vip alla camera ardente di ornella vanoni arisa gli artisti non dovrebbero morire mai

© Vanityfair.it - Tutti i vip alla camera ardente di Ornella Vanoni. Arisa: «Gli artisti non dovrebbero morire mai»

News recenti che potrebbero piacerti

tutti vip camera ardenteTutti i vip alla camera ardente di Ornella Vanoni. Arisa: «Gli artisti non dovrebbero morire mai» - Il mondo della musica, dello spettacolo e le istituzioni rendono omaggio a Ornella Vanoni fuori dalla camera ardente. vanityfair.it scrive

tutti vip camera ardenteOrnella Vanoni, aperta camera ardente a MIlano - Questa mattina è stata aperta la camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Secondo tg24.sky.it

tutti vip camera ardenteOrnella Vanoni, migliaia di milanesi alla camera ardente. "Domani è un altro giorno" accoglie vip e milanesi - Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutti Vip Camera Ardente