Tubi di totano ripieni con gamberetti e zucchine | un viaggio nei sapori del Mediterraneo

Un piatto che profuma di mare e cattura l'essenza più autentica della cucina italiana. I tubi di totano ripieni di gamberetti e zucchine sono una preparazione raffinata ma alla portata di tutti, perfetta per una cena speciale o per stupire con semplicità. Morbidi, aromatici, ricchi di gusto: una proposta che farà innamorare al primo assaggio. Ingredienti. Aglio. Olio extravergine d'oliva. Peperoncino. Zucchine tagliate a cubetti. Gamberetti. Sale. Una fetta di pane raffermo sbriciolato. Un uovo. Pepe. Prezzemolo fresco. Tubi di totano. Vino bianco. Acqua. Procedimento. In una padella scaldare delicatamente olio, aglio e peperoncino per creare una base aromatica.

