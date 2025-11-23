TS – Atalanta Napoli più bravo Con Scamacca più peso ho dei soldati

2025-11-23 00:23:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: NAPOLI – All’ Atalanta non basta l’effetto della prima di Raffaele Palladino in panchina, l a Dea esce sconfitta da Napoli 3-1 in quello che è il 3° ko filato per gli Orobici. Le parole del nuovo allenatore che, malgrado il ko, guarda i lati positivi ai microfoni di Sky Sport: “ Ci aspettavamo un Napoli che partisse forte, sono stati bravi nell’andare uomo contro uomo. Non siamo stati bravi nel mettere Pasalic in condizione di darci una mano nel palleggio. Il primo tempo non è stato interpretato bene, anche per merito degli avversari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

