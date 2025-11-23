Trump | Kiev mai grata per gli sforzi Usa
16.00 "La leadership ucraina non ha espresso alcuna gratitudine per i nostri sforzi, e l'Europa continua ad acquistare petrolio dalla Russia. Gli Stati Uniti continuano a vendere massicce quantità di armi alla Nato, per la distribuzione all'Ucraina". Così il presidente Trump in un post su Truth Social. Dichiarazioni fatte mentre funzionari Usa, Ucraini ed Europei sono in Svizzera, a Ginevra per discutere di una bozza di piano presentata da Washington per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
