Trump | Kiev mai grata per gli sforzi Usa

Servizitelevideo.rai.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.00 "La leadership ucraina non ha espresso alcuna gratitudine per i nostri sforzi, e l'Europa continua ad acquistare petrolio dalla Russia. Gli Stati Uniti continuano a vendere massicce quantità di armi alla Nato, per la distribuzione all'Ucraina". Così il presidente Trump in un post su Truth Social. Dichiarazioni fatte mentre funzionari Usa, Ucraini ed Europei sono in Svizzera, a Ginevra per discutere di una bozza di piano presentata da Washington per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Guerra Russia-Ucraina, i punti del piano di pace di Trump che mettono Kiev in difficoltà - Ucraina, i punti del piano di pace di Trump che mettono Kiev in difficoltà ... Riporta tg24.sky.it

Ucraina: Trump dà 6 giorni a Kiev per risposta a piano. Zelensky, scelta tra dignità o alleanze - "Questo è uno dei momenti più difficili della nostra storia" e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non lo ... iltempo.it scrive

Ucraina: Vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra, Trump apre sul piano. Media, 'Zelensky potrebbe andare in Usa a discutere il piano' - Senatori americani: 'Rubio ci ha detto che è una lista dei desideri russa'. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Kiev Grata Sforzi