Trump | la mia offerta a Kiev non è definitiva Droni sullo scalo di Eindhoven in Olanda | Oggi a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina

Il segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale dell'Ucraina annuncia l'avvio di consultazioni « ai massimi livelli».

Il piano per l'Ucraina è una trappola di Trump Il piano Trump ricalca le ambizioni del Cremlino: cessione alla Russia dei territori che non ha conquistato, dimezzamento dell'esercito ucraino e assenza di truppe straniere dopo il cessate il fuoco. Un'offerta che P

Farmaci anti-obesità, parte la corsa ai prezzi: Novo Nordisk abbassa i listini di Wegovy e Ozempic dopo accordo con Trump. Il gruppo danese riduce del 30% il costo direct-to-consumer dei due farmaci per la perdita di peso e lancia un'offerta introduttiva a 199

Guerra Ucraina, domani incontro Ue-Usa-Kiev a Ginevra. Trump sul piano di pace: "Mia offerta non è definitiva" - Trump afferma che la sua attuale proposta di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina non è definitiva

I bellicisti frenano sui 28 punti. Trump: "Non è l'ultima offerta" - Trump: "Non è l'ultima offerta"" pubblicato il 23 Novembre 2025 a firma di Sabrina Provenzani

Ucraina: Vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra, Trump apre sul piano - I leader dell'Ue e del G7: 'Il piano di Trump per Kiev una base su cui serve altro lavoro.