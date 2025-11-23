Trump | Il piano di pace proposto per l' Ucraina non è l' offerta finale – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 novembre 2025 “No, non è la mia offerta finale per l'Ucraina. Vorremmo raggiungere la pace. Avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa. La guerra con la Russia non sarebbe mai dovuta scoppiare. Se fossi stato Presidente, non sarebbe mai scoppiata. Stiamo cercando di porvi fine. In un modo o nell'altro dobbiamo porvi fine”, lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stubb: «Con Meloni abbiamo appena parlato con Trump del piano. La chiave è il cessate il fuoco» - facebook.com Vai su Facebook
Il piano Trump è in realtà il piano di Putin. Le condizioni imposte dagli Stati Uniti altro non sono che una resa per l’Ucraina. Ora è il momento per l’Europa di alzare la testa e mostrarsi forte e unita. La nostra libertà passa da questo momento storico. Non possia Vai su X
Trump: Il piano di pace proposto per l'Ucraina non è l'offerta finale - (Agenzia Vista) Usa, 23 novembre 2025 “No, non è la mia offerta finale per l'Ucraina. Scrive quotidiano.net
G20, Meloni sull'Ucraina e il piano Usa: “La pace deve partire dai punti di Trump, non da controproposte” - E quindi "il tema non è lavorare ad una controproposta" ma "conviene concentrarci su una proposta che già c'è", ossia sul piano Usa. Lo riporta msn.com
Ecco i 24 punti della controproposta Ue al piano di pace di Trump (in 28 punti) - Ingresso dell'Ucraina in Ue, sistemi tecnologici di controllo del cessate il fuoco, negoziati sui terrotori in base alla linea del fronte. Scrive msn.com