Trump | Il piano di pace proposto per l' Ucraina non è l' offerta finale – Il video

Open.online | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 23 novembre 2025 “No, non è la mia offerta finale per l'Ucraina. Vorremmo raggiungere la pace. Avrebbe dovuto avvenire molto tempo fa. La guerra con la Russia non sarebbe mai dovuta scoppiare. Se fossi stato Presidente, non sarebbe mai scoppiata. Stiamo cercando di porvi fine. In un modo o nell'altro dobbiamo porvi fine”, lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

