Trump e Putin la profezia dell' ambasciatore | Ordine europeo nella sua fase terminale

In ballo oggi pomeriggio a Ginevra, nel summit sulla pace in Ucraina, non c'è solo il futuro di Kiev ma pure il nuovo ordine mondiale. Un equilibrio delicatissimo e decisivo da cui sembra esclusa l' Unione europea, ridotta a spettatrice e schiacciata dal peso di Donald Trump da una parte e Vladimir Putin dall'altro. A sottolinearlo, su La Stampa, l'ambasciatore italiano Ettore Sequi in un intervento decisamente duro e per certi versi inquietante. Secondo Sequi "il piano americano in 28 punti è la prova che l'ordine europeo sta entrando nella sua fase terminale. Non è un'iniziativa diplomatica, ma un atto di rottura che ridisegna la sicurezza del continente senza l'Europa e sopra la testa dell'Ucraina". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump e Putin, la profezia dell'ambasciatore: "Ordine europeo nella sua fase terminale"

Leggi anche questi approfondimenti

Guerra Russo-Ucraina, Rosi Bindi: “Putin e Trump si stanno spartendo l’Ucraina” Vai su X

La bozza di piano di pace tra Ucraina e Russia proposta da Trump prevederebbe un accordo a discapito del paese da tre anni è aggredito e bombardato dalla Russia di Putin. Il quale ha dichiarato che se l’Ucraina dovesse rifiutare il piano è pronto a prender Vai su Facebook

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo” - Ambasciatore Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi e già ambasciatore presso la Nato, l’Ucraina oggi è meno sola nella posizione di Paese aggredito? Si legge su quotidiano.net

Ucraina, l'ambasciatore Massolo: "Trump vuole la pace, ma il come non gli interessa. Con il suo piano, Kiev profondamente indebolita" - Se da un lato il Cremlino dichiara di essere “pronto ai negoziati”, dall’altro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non esita a respingere il piano segreto elaborato da Trump e Putin. Scrive affaritaliani.it

Jet russi verso Danimarca e Alaska. Trump: “Putin si fermi”. Ambasciatore russo a Parigi: “Se abbattono i nostri aerei sarà guerra” - Roma, 25 settembre 2025 – Non si fermano gli sconfinamenti russi sullo spazio aereo dei paesi Nato e parallelamente cresce la tensione in Europa. Da quotidiano.net