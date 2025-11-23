Trump azzera la Fratellanza Musulmana | è un gruppo terroristico Fine del fondamentalismo islamico

Arriva una decisione clamorosa dall'America: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che designerà la Fratellanza Musulmana come organizzazione terroristica secondo quanto riportato dai media statunitensi.“Verrà fatto nei termini più forti e più incisivi,” ha detto Trump a Just the News, aggiungendo che “i documenti finali sono in fase ”. E, infatti, il segretario Marco Rubio lo aveva annunciato mesi fa. Poi il silenzio. Ora la conferma che quel silenzio era solo preparatore. La decisione segue la recente designazione, da parte del governatore del Texas Greg Abbott, della Fratellanza Musulmana e del Council on American-Islamic Relations (CAIR) – il più grande gruppo statunitense che si autodefinisce come organizzazione per la difesa dei diritti civili dei musulmani – come “organizzazioni terroristiche straniere e criminali transnazionali”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

