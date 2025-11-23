Trovato in possesso di ecstasy arrestato 25enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio Joseph Pio Capasso, 25enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri della sezione radiomobile durante il controllo ad un’auto. Il giovane nascondeva addosso diverse bustine di ecstasy. Una conteneva polvere rosa, un’altra 1 pillola blu e 4 rosa. E ancora 2,8 grammi di polvere beige, 2 bustine di ecstasy cristallizzata. Nel campionario anche hashish e 570 euro in contante ritenuto provento illecito. Capasso è stato posto ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
