Trovata senza vita riversa sulla ciclabile accanto al corpo una pistola | il mistero della morte di Barbara Terracciano

Orrore e mistero a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove il corpo senza vita di Barbara Terracciano è stato trovato da alcuni passanti sulla pista ciclabile nei pressi della vecchia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Trovata senza vita riversa sulla ciclabile, accanto al corpo una pistola: il mistero della morte di Barbara Terracciano

Leggi anche questi approfondimenti

*Cava dè Tirreni, 50enne polacca trovata senza vita* ? In corso le indagini della Polizia Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Cavade'Tirreni #cava #tirreni #polizia #sant #anna #50enne #trovata #senza #vita #polacca #c Vai su Facebook

#Napoli Giallo sulla morte di Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita nella sua abitazione con una vistosa ferita alla testa. Tra le ipotesi, la possibilità che si tratti di un femminicidio. Ascoltato l’ex; in passato sarebbe stato denunciato per maltrattamenti Vai su X

Trovata senza vita riversa sulla ciclabile, accanto al corpo una pistola: il mistero della morte di Barbara Terracciano - Orrore e mistero a Pomigliano d'Arco (Napoli), dove il corpo senza vita di Barbara Terracciano è stato trovato da alcuni passanti sulla pista ciclabile nei pressi della ... Si legge su leggo.it

Giallo a Piscinola: Nunzia Cappitelli trovata senza vita nel suo appartamento, non si esclude il femminicidio - Una lesione alla testa alimenta i sospetti: gli investigatori vagliano ogni pista, compresa quella dell’omicidio ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Una donna è stata trovata morta in strada dai passanti: era nuda e con ferite al volto - A dare l’allarme un residente della zona, che ha notato il corpo e ha chiamato i soccorsi. Segnala today.it