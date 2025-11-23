Tripudio a Bologna | l’Italia è di nuovo Campione del Mondo di tennis

Bolognatoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il concerto di Francesca Michielin, Matteo Berrettini porta a casa il primo set scippando il break decisivo con una superba stop volley da Centre Court dei tempi che furono. Nel secondo, invece, sfonda la resistenza dell’iberico guidato da un servizio pressoché impeccabile e da un mortifero. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

tripudio a bologna l8217italia 232 di nuovo campione del mondo di tennis

© Bolognatoday.it - Tripudio a Bologna: l’Italia è di nuovo Campione del Mondo di tennis

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Tripudio Bologna L8217italia 232