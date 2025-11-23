Treni in tilt in Liguria ritardi e cancellazioni

Mattinata difficile per i viaggiatori liguri, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato numerosi convogli sulla linea regionale.Il guasto principale si è verificato a Spotorno, dove l’InterCity 659 da Genova ha prima accumulato un ritardo di 30 minuti, poi salito a 90 minuti, per essere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Treni in tilt in Liguria, ritardi e cancellazioni

Argomenti simili trattati di recente

Treni in tilt, i tabelloni di Termini segnano ritardi fino a 5 ore Vai su Facebook

I #Radiohead riempiono l’ #UnipolArena e anche i #treni della linea #Bologna- #Vignola, pendolari disperati Vai su X

Treni in tilt in Liguria, ritardi e cancellazioni - Guasto a Spotorno provoca ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni di convogli; pendolari in difficoltà soprattutto a Savona ... genovatoday.it scrive

Treni, circolazione regolare dopo il guasto ai binari a Genova Quarto - Dalle 10,45 si è verificato un guasto al sistema automatico di distanziamento sul binario all'altezza di Genova Quarto. Scrive primocanale.it

Guasto fra Brignole e Quarto, treni in ritardo in Liguria - Genova – Per un guasto alla linea elettrica fra le stazioni di Genova Brignole e Genova Quarto, la circolazione ferroviaria da e verso il Levante della Liguria sta subendo rallentamenti e ritardi ... Segnala ilsecoloxix.it