Tremenda gaffe del Real Madrid | il fratello scomparso di Diogo Jota scambiato con un ex Milan

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaffe clamorosa del Real Madrid: nel tributo ai calciatori scomparsi inserita per errore la foto dell’ex Milan André Silva ancora vivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

