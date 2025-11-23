Tragico incidente a Nettuno | morto un ragazzo di 19 anni tre feriti gravi
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro frontale nella notte. Un tragico incidente stradale ha coinvolto due auto a Nettuno, in provincia di Roma, causando la morte di un ragazzo di 19 anni. L’incidente si è verificato nella notte tra sabato 22 e domenica 23 novembre, in via Scipione Borghese. Feriti in gravi condizioni. Oltre alla vittima, ci sono tre persone gravemente ferite, attualmente ricoverate in ospedale con prognosi riservata. Tra loro figurano due coetanei del giovane e una donna. Cause e interventi. Le cause dello scontro tra le due auto sono ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
