Traffico Roma del 23-11-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati ancora per oggi e per tutta la nottata 3 al Ostiense Marconi per lavori resta chiuso al transito il ponte dell'Industria sarà di nuovo perché dalle 6 di domani mattina lunedì 24 novembre come da programma in alternativa è possibile utilizzare Ponte Marconi o Ponte Testaccio vi segnalo poi che questa non te le auto da 12 per lavori urgenti sarà chiusa al traffico delle 5:37 in direzione di Roma Tre Torri in pietra e fregene-maccarese in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Torre Pietra percorrere la statale 1 via Aurelia immettersi su via Tre Denari e rientrare sulla A12 a Fregene Maccarese domani lunedì 24 novembre alle 8:30 in Piazza Venezia si svolgerà una cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria sono quindi possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee Durante svolgimento dell'evento in considerazione anche delle difficoltà derivanti dalla presenza del cantiere della metro C dettagli di questa ed altre notizie sul sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

