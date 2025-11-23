Traffico Roma del 23-11-2025 ore 20 | 30
Luceverde Roma Bentrovati ancora per oggi e per tutta la nottata 3 al Ostiense Marconi per lavori resta chiuso al transito il ponte dell'Industria sarà di nuovo perché dalle 6 di domani mattina lunedì 24 novembre come da programma in alternativa è possibile utilizzare Ponte Marconi o Ponte Testaccio vi segnalo poi che questa non te le auto da 12 per lavori urgenti sarà chiusa al traffico delle 5:37 in direzione di Roma Tre Torri in pietra e fregene-maccarese in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Torre Pietra percorrere la statale 1 via Aurelia immettersi su via Tre Denari e rientrare sulla A12 a Fregene Maccarese domani lunedì 24 novembre alle 8:30 in Piazza Venezia si svolgerà una cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria sono quindi possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee Durante svolgimento dell'evento in considerazione anche delle difficoltà derivanti dalla presenza del cantiere della metro C dettagli di questa ed altre notizie sul sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Bloccato nel traffico al casello di Roma automobilista sorprende tutti e trasforma l’attesa in uno spettacolo #farwest #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 23-11-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Bentrovati ancora per oggi e per tutta la nottata 3 al Ostiense Marconi per lavori resta chiuso al transito il ponte dell'Industria ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Lazio del 23-11-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Buonasera sulla A1 Roma Napoli Dopo un incidente abbiamo code a tratti tra Ferentino e San Cesareo verso Roma in aumento poi il traffico ... Secondo romadailynews.it
A Roma cortei e gare sportive: strade chiuse e bus deviati - Previste chiusure stradali e deviazioni dei bus: ecco le informazioni ... Riporta dire.it