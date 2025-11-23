Traffico Roma del 23-11-2025 ore 14 | 30

Luceverde Roma Bentrovati ancora per oggi e per tutta la nottata tra l'ostiense e Marconi per lavori resterà chiuso al transito il ponte dell'Industria sarà di nuovo percorribile dalle 6 di domani mattina lunedì 24 novembre come da programma in alternativa è possibile Comunque utilizzare Ponte Marconi o Ponte Testaccio in serata all'Olimpico in programma al Lazio previste nell'area del Foro Italico le consuete modifiche alla viabilità che coinvolgeranno anche alcune porzioni dei Lungotevere oltre che alcune strade del Flaminio e del della storia di segnalo inoltre che questa notte l'autostrada A12 per lavori urgenti sarà chiusa al traffico dalle 23 alle 6 in direzione di Roma tra Torrimpietra E fregene-maccarese in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Torrimpietra percorrere la statale via Aurelia immettersi poi su via Tre Denari e rientrare in A12 a Fregene Maccarese per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare come sempre il sito internet roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

