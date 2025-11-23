Traffico Roma del 23-11-2025 ore 14 | 30
Luceverde Roma Bentrovati ancora per oggi e per tutta la nottata tra l'ostiense e Marconi per lavori resterà chiuso al transito il ponte dell'Industria sarà di nuovo percorribile dalle 6 di domani mattina lunedì 24 novembre come da programma in alternativa è possibile Comunque utilizzare Ponte Marconi o Ponte Testaccio in serata all'Olimpico in programma al Lazio previste nell'area del Foro Italico le consuete modifiche alla viabilità che coinvolgeranno anche alcune porzioni dei Lungotevere oltre che alcune strade del Flaminio e del della storia di segnalo inoltre che questa notte l'autostrada A12 per lavori urgenti sarà chiusa al traffico dalle 23 alle 6 in direzione di Roma tra Torrimpietra E fregene-maccarese in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Torrimpietra percorrere la statale via Aurelia immettersi poi su via Tre Denari e rientrare in A12 a Fregene Maccarese per i dettagli queste ed altre notizie potete consultare come sempre il sito internet roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde Vai su X
Bloccato nel traffico al casello di Roma automobilista sorprende tutti e trasforma l’attesa in uno spettacolo #farwest #fblifestyle Vai su Facebook
Traffico Roma del 23-11-2025 ore 11:30 - Luceverde Roma Buongiorno e ancora Buona domenica si mantiene il regolare il traffico sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo quindi ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Lazio del 23-11-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno e buona domenica Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sul fronte del traffico lungo la rete viaria laziale nessuna ... Scrive romadailynews.it
A Roma cortei e gare sportive: strade chiuse e bus deviati - Previste chiusure stradali e deviazioni dei bus: ecco le informazioni ... Da dire.it