Torre del Lago | volontari della Misericordia aggrediti da familiari di una donna durante soccorso

Nuova aggressione ai danni di volontari della Misericordia in Versilia. E' accaduto ieri, 22 novembre 2025, a Torre del Lago (Viareggio) nell'abitazione di un'anziana che è deceduta nella sua abitazione in seguito ad un malore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Torre del Lago: volontari della Misericordia aggrediti da familiari di una donna durante soccorso

Approfondisci con queste news

All'Auditorium Caruso (Festival Puccini Torre del Lago) consegnato a Placido Domingo il cinquantacinquesimo Premio Puccini. di Marilisa Lazzari - facebook.com Vai su Facebook

Volontari della Misericordia aggrediti a Torre del Lago durante un intervento - È successo a Torre del Lago, dove alcuni volontari della Misericordia sono stati aggrediti ieri durante un intervento di soccorso a un’anziana deceduta ... Da gonews.it

Sorprende il ladro nella sede della Misericordia, volontaria aggredita e buttata a terra - L’uomo si era impossessato di uno zaino ma è stato scoperto mentre stava per fuggire Torre del Lago (Lucca), 17 settembre 2024 – Ha sorpreso un ladro all’interno della ... Secondo lanazione.it

Tuffo di Capodanno a Torre del Lago. Gambe di Merlo guida la carica, il ricavato sarà donato in beneficenza - L’evento è organizzato dalla Misericordia in sinergia con Carneval Puccini e i Donatori di Sangue Fratres. lanazione.it scrive