Torino-Como lunedì 24 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici
Quello fra Torino e Como è uno dei due posticipi della giornata 12 in Serie A e si presenta come uno dei match più aperti ed equilibrati. I granata sono imbattuti da ben sei turni di campionato ma si trovano sempre nella parte sinistra della classifica, perché nella maggior parte delle volte non sono andati . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
: - @Como_1907 ? Stadio Olimpico Grande Torino ? 18:30 #MondoToro #SFT #TorinoFC Vai su X
: - Questa sera il #Torino tornerà in campo contro il #Como in una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A. Non saranno della partita #Simeone e #Ilic, che si sono infortunati e rientreranno nelle prossime settimane. - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Torino vs Como – 24 Novembre 2025 - La sfida tra Torino e Como, in programma il 24 Novembre 2025 alle 18:30 allo Stadio Olimpico di Torino, promette equilibrio e intensità. Si legge su news-sports.it
Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino- Come scrive tuttomercatoweb.com
Convocati Como, la lista completa dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida contro i il Torino della dodicesima giornata di Serie A: ben quattro gli indisponibili - Convocati Como, la lista ufficiale di Fabregas per il match di Serie A contro il Torino: confermati gli assenti, saranno quattro. Segnala calcionews24.com