Terza vittoria consecutiva per il Faenza | Navarro e Lanzoni stendono l’Osteria Grande
Terza vittoria consecutiva per il Faenza che supera l’Osteria Grande in trasferta. Parte bene la squadra locale, che però pecca in fase di rifinitura. Dalle fasce arrivano palloni interessanti verso il centro dell’area faentina, ma nessuno dei padroni di casa riesce a finalizzare.Il Faenza si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso Bellini L’Acm trova la terza vittoria di fila: 4-1 in casa contro lo Spezia. Liguri in vantaggio a inizio gara con Aurelio. Poi si scatena la squadra virgiliana. Pari di Ruocco nel primo tempo e nella ripresa la rete di Cella e la doppietta di Marras - facebook.com Vai su Facebook
Terza vittoria consecutiva per il Faenza: Navarro e Lanzoni stendono l’Osteria Grande - Domenica 30 novembre il Faenza sarà chiamato a confermare il suo buon momento nel derby allo stadio “Bruno Neri” con il Solarolo, fanalino di coda ... Scrive ravennatoday.it