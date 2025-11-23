Terrore senza fine in Nigeria | assalto alla scuola St Mary rapiti 303 alunni e 12 insegnanti La ricostruzione e le reazioni politiche

Un commando armato ha assaltato la scuola St. Mary di Agwara in Nigeria rapendo 303 alunni e 12 insegnanti; ferma la condanna del governo italiano che denuncia l'escalation di violenze contro le comunità religiose e scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

