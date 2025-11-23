Terrore a Napoli donna accoltellata dall' ex compagno | l' ha colpita sette volte sfiorando organi vitali

È stata raggiunta da almeno sette fendenti, alcuni dei quali hanno sfiorato organi vitali, la 35enne accoltellata ieri sera sotto casa a Qualiano (Napoli) dall’ex compagno, poi arrestato in nottata dai carabinieri. La donna, rimasta cosciente malgrado la gravità delle ferite, ha subito indicato nel 29enne il responsabile dell’agguato: i militari hanno avviato le ricerche, rintracciandolo nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me

