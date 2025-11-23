Terrore a Latina bomba esplode davanti a un portone condominiale | evacuati 28 appartamenti

Una bomba è esplosa nella tarda serata di sabato davanti a un condominio di Latina, danneggiando il portone. Quattro anziani in stato di choc sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti per controlli. Per precauzione tutti gli appartamenti sono stati evacuati e i residenti dei 28 appartamenti si sono riversati in strada e sono potuti rientrare solo all'una di notte. Sul posto si sono.

