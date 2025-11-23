Terremoto in Irpinia l’omaggio di Rai Storia | oggi in onda il doc di Lina Wertmüller
Sono le 19:34:52 del 23 novembre 1980 quando la terra trema e sconquassa l’Irpinia. “È una domenica sera di novembre”, ineluttabilmente. Un tempo intriso di morte e distruzione che Lina Wertmüller scelse per il titolo del documentario da lei girato sui luoghi del terremoto già pochi giorni dopo. Quarantacinque anni dopo, per rendere omaggio alle vittime del sisma, Rai Cultura propone “È una domenica sera di novembre”, in onda alle 17.45 su Rai Storia. Lina Wertmüller si era recata sui luoghi del terremoto a tre giorni dall’evento: “Mi ci ha portato lo strazio, il dolore, ma anche la voglia di fare qualcosa per quella gente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Era il 23 novembre 1980, alle 19:34 una radio trasmetteva musica da ballo. Poi, il boato. In appena 90 secondi, il terremoto in Irpinia cancellò vite, borghi, strade. Oltre 2900 morti, 300mila sfollati. Un dolore profondo, che ancora oggi lascia tracce indelebili. Qu - facebook.com Vai su Facebook
In Irpinia è sempre aperto il cantiere post terremoto Vai su X
Quarantacinque anni fa il terremoto dell'Irpinia - Quasi 3000 morti, 9000 feriti, 280000 sfollati ... Si legge su rainews.it
Una lezione di storia dal terremoto in Kamchatka - E’ innevata e gelata per la maggior parte dell’anno, è puntellata da centossessanta vulcani, ... Segnala ilfoglio.it
Quali sono i terremoti più potenti della storia (tra quelli registrati)? Il sisma in Kamchatka al 6° posto con una magnitudo di 8,8 - Secondo i dati forniti dall'Istituto di geofisica americano (Usgs), la magnitudo del terremoto in Kamchatka occorso la scorsa notte alle 1. Come scrive corriere.it