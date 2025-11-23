Terremoto in Irpinia l’omaggio di Rai Storia | oggi in onda il doc di Lina Wertmüller 

Sono le 19:34:52 del 23 novembre 1980 quando la terra trema e sconquassa l’Irpinia. “È una domenica sera di novembre”, ineluttabilmente. Un tempo intriso di morte e distruzione che Lina Wertmüller scelse per il titolo del documentario da lei girato sui luoghi del terremoto già pochi giorni dopo. Quarantacinque anni dopo, per rendere omaggio alle vittime del sisma, Rai Cultura propone “È una domenica sera di novembre”, in onda alle 17.45 su Rai Storia. Lina Wertmüller si era recata sui luoghi del terremoto a tre giorni dall’evento: “Mi ci ha portato lo strazio, il dolore, ma anche la voglia di fare qualcosa per quella gente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it