Terremoto in Irpinia la Protezione Civile | Pagina drammatica della nostra storia
“Durò oltre un minuto la terribile scossa che, in una sera d’inizio inverno di 45 anni fa, rase al suolo interi paesi tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto in Irpinia resta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia del nostro Paese”. Così il Dipartimento Protezione Civile sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
