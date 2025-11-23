Terremoto in Irpinia la Protezione Civile | Pagina drammatica della nostra storia

Ildenaro.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Durò oltre un minuto la terribile scossa che, in una sera d’inizio inverno di  45 anni fa, rase al suolo interi paesi tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto in Irpinia resta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia del nostro Paese”. Così il  Dipartimento Protezione Civile  sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Anniversario del sisma dell’Irpinia: il messaggio di Matteo Piantedosi - Nel giorno dell’anniversario del terremoto dell’Irpinia, Matteo Piantedosi ha ricordato sui suoi canali ufficiali la tragedia che il 23 novembre 1980 devastò Campania e Basilicata, lasciando ferite pr ... Riporta irpinianews.it

terremoto irpinia protezione civileMattarella ricorda il terremoto dell’Irpinia del 1980: “Pagina difficile, sia sprone per la ricerca” - Il Presidente della Repubblica ricorda le 3mila vittime del terremoto dell'Irpinia nel giorno dei 45 anni dalla tragedia ... Come scrive fanpage.it

terremoto irpinia protezione civileSisma del 1980, Il Capo della protezione civile Giulivo: “Quella tragedia l’ho vissuta anche io. Ho ricordi indelebili” - 9 sconvolse l’Appennino meridionale, lasciando un segno indelebile nella storia dell’Irpinia e della Basilicata. Segnala corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Protezione Civile