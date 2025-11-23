Terremoto 23 novembre 1980 la tragedia nelle prime pagine dell’epoca

Quarantatrè anni fa oggi 23 novembre 1980 . Alle 19:34 una tiepida domenica sera si trasforma in tragedia nel giro di 90 secondi. Istanti sufficienti a cancellare paesi, a seminare morte in Campania e Basilicata. Terremoto 23 novembre, i 90 secondi che devastarono Irpinia, Basilicata e salernitano. Novanta secondi che devastarono l’ Irpinia, il salernitano e la Lucania e misero a nudo la fragilità di un’ Italia che si trovò impreparata a fronteggiare un grande dramma. I ritardi nei soccorsi, le difficoltà dei senzatetto al freddo ed al gelo sotto la neve, gli sprechi che hanno rallentato una ricostruzione che non è mai finita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

