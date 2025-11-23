Terni scomparsa Marcello Ricci Luca Simonetti | La città perde una mente libera Cade un pilastro del riequilibrio culturale e sociale della città

Ternitoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Con la scomparsa di Marcello Ricci Terni perde una delle menti più brillanti e coraggiose di una stagione in cui persone come lui hanno fatto davvero la differenza. Donne e uomini capaci di incarnare un riequilibrio territoriale costruito sui sogni e sull’eccellenza, trasformando questa città in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni scomparsa marcello ricci luca simonetti la citt224 perde una mente libera cade un pilastro del riequilibrio culturale e sociale della citt224

© Ternitoday.it - Terni, scomparsa Marcello Ricci. Luca Simonetti: "La città perde una mente libera. Cade un pilastro del riequilibrio culturale e sociale della città”

Approfondisci con queste news

Terni piange la scomparsa del prof. Marcello Ricci - Lo storico insegnante di storia e filosofia del liceo ‘Galileo Galilei’, nonché uno dei fondatori del Progetto Mandela, si è spento all’età di 8 ... Segnala umbria24.it

terni scomparsa marcello ricciTerni in lutto per il professor Marcello Ricci. Da Radio Evelyn al Progetto Mandela, una vita controcorrente - Insegnante di storia e filosofia al liceo, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di ternani. Lo riporta corrieredellumbria.it

terni scomparsa marcello ricciTerni in lutto per la morte di Marcello Ricci, una guida per migliaia di studenti - Una città intera piange Marcello Ricci, una vita spesa accanto agli studenti cresciuti a pane e cultura del rispetto con iniziative che il docente di filosofia e storia del ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terni Scomparsa Marcello Ricci