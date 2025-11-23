Ternana Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Leonardi in rovesciata fulminato Mangiapoco e bianconeri sotto!

di Marco Baridon Ternana Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità: dopo il successo col Forlì, che ha rischiarato le nubi delle 6 sconfitte in 7 partite, i bianconeri di Brambilla sono ospiti della Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 68? GOL LEONARDI – La sblocca la Ternana. Ancora Ndrecka con un gran cross dalla sinistra: di testa allontana Gil ma la lascia lì. Rovesciata sublime di Leonardi che fulmina Mangiapoco e porta avanti i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

