Ternana Juventus Next Gen 1-0 LIVE | Leonardi in rovesciata fulminato Mangiapoco e bianconeri sotto!

Juventusnews24.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Ternana Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità: dopo il successo col Forlì, che ha rischiarato le nubi delle 6 sconfitte in 7 partite, i bianconeri di Brambilla sono ospiti della Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Next Gen 1-0: sintesi e moviola. 68? GOL LEONARDI – La sblocca la Ternana. Ancora Ndrecka con un gran cross dalla sinistra: di testa allontana Gil ma la lascia lì. Rovesciata sublime di Leonardi che fulmina Mangiapoco e porta avanti i padroni di casa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ternana juventus next gen 1 0 live leonardi in rovesciata fulminato mangiapoco e bianconeri sotto

© Juventusnews24.com - Ternana Juventus Next Gen 1-0 LIVE: Leonardi in rovesciata, fulminato Mangiapoco e bianconeri sotto!

Altre letture consigliate

ternana juventus next genTernana-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di Domenica 23 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

ternana juventus next genTernana-Juventus Next Gen 0-0. Fine primo tempo - 0, con gli umbri che, però, hanno dominato il gioco nella prima frazione. Secondo tuttojuve.com

ternana juventus next genDiretta Juve Next Gen a Terni: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Brambilla cerca risposte e conferme - L'allenatore della Juve Nex Gen per dare continuità all'ottimo risultato conquistato contro il Forlì, ha confermato il 3- Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Ternana Juventus Next Gen