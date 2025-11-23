di Marco Baridon Ternana Juventus Next Gen: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen è a caccia di continuità: dopo il successo col Forlì, che ha rischiarato le nubi delle 6 sconfitte in 7 partite, i bianconeri di Brambilla sono ospiti della Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 10? ANCORA FERRANTE PERICOLOSO – Ndrecka va sul fondo e scodella un altro traversone in area. Ferrante controlla e calcia in girata: pallone sopra la traversa, ma è tutto fermo per fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ternana Juventus Next Gen 0-0 LIVE: Mangiapoco salva subito i bianconeri su Ferrante! Che rischio su Romeo…