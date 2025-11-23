Termometro a picco arriva la neve Strade spezzine sotto stretta osservazione

La Spezia, 23 novembre 2025 – È arrivata la prima neve nel territorio spezzino con precipitazioni nelle zone più elevate della provincia ed i passi di confine, in particolare sul passo del Bocco, lungo la strade SP 49 e nella zona di Caranza. Questo ha richiesto, l’altra sera, l’attivazione del “piano neve” da parte del settore strade della Provincia della Spezia. Il personale del servizio tecnico dell’Ente per tutta la notte è stato impegnato con turni di reperibilità e primo intervento, nella mattinata è stato attivato anche il previsto monitoraggio straordinario delle strade, specialmente nelle aree in cui sarà probabile la presenza di neve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

