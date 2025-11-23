Teresa e il fidanzato ad Affari Tuoi per il loro sogno | Vogliamo comprare casa quanto valeva il pacco nero

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teresa dalla Campania è stata la protagonista della puntata del 23 novembre di Affari Tuoi. La concorrente ha giocato fino alla fine nella speranza di realizzare il suo sogno: ha accettato un'offerta di 25mila euro del Dottore, il suo pacco nero valeva 50mila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

