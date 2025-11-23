Tenta di rapire una bambina di 1 anno in stazione | il padre e un poliziotto intervengono aggrediti brutalmente
Momenti di panico nel pomeriggio di giovedì 20 novembre davanti alla stazione ferroviaria di Padova. Intorno alle 16.50 un giovane si è avvicinato a un padre di 21 anni che spingeva il passeggino con la figlia di un anno, lo ha colpito con un pugno al volto e ha tentato di trascinare via il carrello con la piccola ancora legata alle cinture. In pochi istanti il piazzale si è trasformato nel caos. Il papà, frastornato e temendo che l’aggressore potesse essere armato, lo ha inseguito a distanza gridandogli di fermarsi e ha chiamato subito il 113, restando in contatto con la sala operativa e indicando in tempo reale i suoi spostamenti sotto gli occhi dei passanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
