Tenta di rapire una bambina di 1 anno in stazione | il padre e un poliziotto intervengono aggrediti brutalmente

Momenti di panico nel pomeriggio di giovedì 20 novembre davanti alla stazione ferroviaria di Padova. Intorno alle 16.50 un giovane si è avvicinato a un padre di 21 anni che spingeva il passeggino con la figlia di un anno, lo ha colpito con un pugno al volto e ha tentato di trascinare via il carrello con la piccola ancora legata alle cinture. In pochi istanti il piazzale si è trasformato nel caos. Il papà, frastornato e temendo che l'aggressore potesse essere armato, lo ha inseguito a distanza gridandogli di fermarsi e ha chiamato subito il 113, restando in contatto con la sala operativa e indicando in tempo reale i suoi spostamenti sotto gli occhi dei passanti.