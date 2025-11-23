Tenta di rapire la bambina di un anno in stazione colpisce il papà 21enne con un pugno poi si scaglia contro il poliziotto | 22enne tunisino arrestato

23 nov 2025

PADOVA - Tenta di sequestrare la bambina di un anno. Attimi di paura per la piccola e per il papà 21enne rumeno: l'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Tenta di rapire la bambina di un anno in stazione, colpisce il papà 21enne con un pugno poi si scaglia contro il poliziotto: 22enne tunisino arrestato

