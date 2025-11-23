Tenta di rapire la bambina di un anno in stazione colpisce il papà 21enne con un pugno poi si scaglia contro il poliziotto | 22enne tunisino arrestato
PADOVA - Tenta di sequestrare la bambina di un anno. Attimi di paura per la piccola e per il papà 21enne rumeno: l'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Scopri altri approfondimenti
TENTA DI RAPIRE UNA BAMBINA, ARRESTATO Un 22enne picchia il padre di una neonata e scappa col passeggino: fermato dalla Polizia. #padova #aggressione #sequestro #arresto - facebook.com Vai su Facebook
Cinquant’anni fa il tentato #rapimento di #EnzoFerrari: «Ecco come lo sventammo» Vai su X
Tenta di rapire la bambina di un anno in stazione, colpisce il papà 21enne con un pugno poi si scaglia contro il poliziotto: 22enne tunisino arrestato - Attimi di paura per la piccola e per il papà 21enne rumeno: l'episodio è avvenuto ... Lo riporta msn.com
Tira un pugno ad un uomo, poi prende il passeggino e tenta di rapirgli la bimba di 1 anno - Arrestato a Padova un 22enne per resistenza a pubblico ufficiale e tentato sequestro di una bambina di un anno in piazzale Stazione. nordest24.it scrive
Padova, tenta di fuggire con il passeggino con dentro una bimba di un anno: arrestato 22enne - Per lui arresto, denuncia per tentato sequestro e avvio della revoca del permesso di soggiorno ... rainews.it scrive