Tennis tre Davis di fila | nessuno ci era riuscito dal 1971

Ildenaro.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 nov. (askanews) – L’Italia diventa la prima nazione a vincere 3 titoli consecutivi di Coppa Davis da quando il Challenge Round è stato abolito dopo l’edizione del 1971. L’ultima nazione a vincere 3 o più titoli consecutivi è stata gli Stati Uniti, che ne conquistarono 5 di fila dal 1968 al 1972. Dal 1968 al 1971 vinsero 4 titoli consecutivi partecipando ogni anno solo al Challenge Round, prima di ottenere il quinto titolo consecutivo nel 1972, nella prima edizione senza il Challenge Round. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

