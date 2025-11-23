Tennis-mania a Bologna | Coppa Davis terzo trofeo di fila per l’Italia Tutti i numeri | oltre 61.000 presenze senza contare la finale sold out

Ilrestodelcarlino.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 23 novembre 2025 –  L’Italia alza la terza Coppa Davis di fila ed è tripudio azzurro. Ma è un successo anche nei numeri l’edizione alla Super Tennis Arena in Fiera a Bologna: poca importano i grandi assenti, i primi due al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Oltre 61.463 presenze in cinque giorni (e senza contare quelle per la finale), con 47.877 spettatori unici (alcuni avevano i biglietti per più giorni) per la Coppa Davis a Bologna. Coppa Davis, i numeri a Bologna e nell’arena in Fiera. Il conto della Federazione italiana tennis e padel è aggiornato a sabato e non tiene conto, come detto, dei numeri della giornata di domenica, che pure vede la Super Tennis Arena in Fiera sold out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tennis mania a bologna coppa davis terzo trofeo di fila per l8217italia tutti i numeri oltre 61000 presenze senza contare la finale sold out

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis-mania a Bologna: Coppa Davis, terzo trofeo di fila per l’Italia. Tutti i numeri: oltre 61.000 presenze (senza contare la finale sold out)

Approfondisci con queste news

tennis mania bologna coppaTennis-mania a Bologna: Coppa Davis, terzo trofeo di fila per l’Italia. Tutti i numeri: oltre 61.000 presenze (senza contare la finale sold out) - 071 posti di lavoro creati e un indotto superiore a 143 milioni di euro ... Come scrive msn.com

tennis mania bologna coppaCampioni del mondo! A Bologna l'Italia batte la Spagna e vince la Coppa Davis - Per la terza volta di fila gli Azzurri conquistano la massima competizione del tennis. Scrive rainews.it

tennis mania bologna coppaL'Italia vince la Coppa Davis, la terza consecutiva, sconfitta la Spagna 2-0 con Berrettini e Cobolli - Da una parte ci sono gli azzurri che sognano il tris consecutivo, volati direttamente alla partita decisiva del torneo grazie ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Mania Bologna Coppa