Bologna, 23 novembre 2025 – L’Italia alza la terza Coppa Davis di fila ed è tripudio azzurro. Ma è un successo anche nei numeri l’edizione alla Super Tennis Arena in Fiera a Bologna: poca importano i grandi assenti, i primi due al mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Oltre 61.463 presenze in cinque giorni (e senza contare quelle per la finale), con 47.877 spettatori unici (alcuni avevano i biglietti per più giorni) per la Coppa Davis a Bologna. Coppa Davis, i numeri a Bologna e nell’arena in Fiera. Il conto della Federazione italiana tennis e padel è aggiornato a sabato e non tiene conto, come detto, dei numeri della giornata di domenica, che pure vede la Super Tennis Arena in Fiera sold out. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis-mania a Bologna: Coppa Davis, terzo trofeo di fila per l’Italia. Tutti i numeri: oltre 61.000 presenze (senza contare la finale sold out)