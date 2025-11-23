Tennis Italia conquista 4a Coppa Davis

20.02 L'Italia vince la quarta Coppa Davis della sua storia tennistica, la terza consecutiva. Alle Finals di Bologna, Spagna battuta 2-0. Flavio Cobolli supera Jaume Munar in rimonta: 1-6 7-6 (5) 7-5, dopo una battaglia di tre ore. Il tennista nato a Firenze e romano di adozione ha dato il punto decisivo agli azzurri, dopo il successo di Matteo Berrettini su Pablo Carreno Busta: 6-3 6-4 in un'ora e 19 minuti. La prima Coppa Davis fu conquistata nel 1976 in Cile, gli altri successi nel 2023 e 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel è tornato sul tema della visibilità televisiva del tennis in Italia. #CoppaDavis - facebook.com Vai su Facebook

#Tennis La finale di #DavisCup sarà tra #Italia e #Spagna. Nella combattutissima semifinale tra la squadra spagnola e la Germania si è giocato anche il doppio (deciso in 3 set) ed è stata la Spagna a conquistare il punto vincente per la sfida di domenica (or Vai su X

Tennis, Italia da sogno: le azzurre (ri)vincono la Billie Jean King Cup - La prima a scendere in campo è stata Elisabetta Cocciaretto, che ha superato Emma Navarro con un doppio 6- Scrive iodonna.it

Italia da sogno con uomini e donne: è successo solo nel tennis - In Italia invece lo scorso anno abbiamo gioito nel tennis con la Billie Jean King Cup vinta da Paolini e compagne mentre Sinner ha guidato gli azzurri alla conquista della Davis. Riporta gazzetta.it

L'Italia del tennis conquista la Billie Jean King Cup. Le azzurre superano 2-0 gli Stati Uniti - Le azzurre di Tathiana Garbin conquistano per la sesta volta nella storia la Billie Jean King Cup, battendo gli Stati Uniti 2- Da ilgiornale.it