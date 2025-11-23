Tennis | Fontana ' grazie ragazzi chi crede nei propri sogni li realizza'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Terza Davis consecutiva! Grazie ragazzi, avete dimostrato ancora una volta cosa significa credere nei propri sogni e lottare insieme per realizzarli". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

