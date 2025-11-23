Tennis | Fontana ' grazie ragazzi chi crede nei propri sogni li realizza'
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Terza Davis consecutiva! Grazie ragazzi, avete dimostrato ancora una volta cosa significa credere nei propri sogni e lottare insieme per realizzarli". Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Atp Finals a Milano, Attilio Fontana accelera: “Ci sono le condizioni per la candidatura” dlvr.it/TPDqMw #AtpFinals #Milano #Tennis #Sport #AttilioFontana Vai su X
Il BLACK FRIDAY e WEEK arriva domani da Fontana Sport! Che aspetti?!? Fino a lunedì 1 dicembre sconti fino a -50% in negozio e nel nostro negozio online www.fontanasportshop.it SCATENA LA TUA VOGLIA DI Sconti Approfittane dal 21/11 al 01/12 . - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Fontana, 'grazie ragazzi, chi crede nei propri sogni li realizza' - Grazie ragazzi, avete dimostrato ancora una volta cosa significa credere nei propri sogni e lottare insieme per realizzarli". Secondo iltempo.it
Zaia a pranzo con Fontana Fugatti e Fedriga, 'grazie ragazzi' - ", è il breve messaggio che il presidente uscente del Veneto Luca Zaia pubblica sui propri canali social, dopo un pranzo oggi a Mestre (Venezia) assieme ai pres ... Da ansa.it