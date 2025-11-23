Tennis delirio Livorno in festa per la Davis di Volandri Berrettini Cobolli e quel legame con Firenze
Firenze, 23 novembre 2025 – L’anno scorso raccontavamo come la Coppa Davis parlasse un po’ toscano. Dal livornese Filippo Volandri a capitanare il gruppo fino a Lorenzo Musetti da Carrara in squadra, e perfino il tesseramento di Jannik Sinner per il circolo di Forte dei Marmi. Livorno festeggia Volandri. Quest’anno, nel delirio per il terzo trionfo azzurro in Davis conquistato a Bologna, la Toscana c’è ancora, ma per ragioni diverse, viste le assenze di Sinner e Musetti. Certo, alla guida di questo straordinario gruppo c’è sempre lui: Filippo Volandri da Livorno. Il capitano, classe 1981, è stato un buon tennista: 25esimo al mondo, numero uno italiano, in tempi in cui questi piazzamenti erano oro colato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
