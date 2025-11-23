Tennis | Coppa Davis Italia-Spagna 2-0 e azzurri campioni per la terza volta consecutiva

Bologna, 23 nov. (Adnkronos) - Italia ancora sul tetto del mondo del tennis. La squadra azzurra guidata da Filippo Volandri vince la Coppa Davis per la terza volta consecutiva, la quarta in totale, battendo in finale 2-0 la Spagna, grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, vincendo tutte le sfide della Final 8 in due partite, senza mai dover ricorrere al doppio. Senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, è Berrettini a portare in vantaggio l'Italia nella finale battendo 6-3, 6-4 Pablo Carreno-Busta, poi in una sfida al cardiopalma Cobolli si è imposto in rimonta su Jaume Munar, in tre set con il punteggio di 1-6, 7-6 (7-5), 7-5 in quasi tre ore di gioco, regalandosi la quarta Insalatiera della storia all'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tennis: Coppa Davis, Italia-Spagna 2-0 e azzurri campioni per la terza volta consecutiva

