**Tennis | congratulazioni Mattarella presidente invita atleti al Quirinale**
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente”. Si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Congratulazioni a Camilla vincitrice della “Speed Cup”, torneo di terza categoria al Tennis Padel Accademy di Qualiano. - facebook.com Vai su Facebook
**Pallavolo: Mattarella, 'felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane'** - Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge in un post del Quirinale ... iltempo.it scrive