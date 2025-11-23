**Tennis | congratulazioni Mattarella presidente invita atleti al Quirinale**

Iltempo.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto prevenire alla nazionale di tennis le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale per esprimergliele personalmente”. Si legge in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

tennis congratulazioni mattarella presidente invita atleti al quirinale

© Iltempo.it - **Tennis: congratulazioni Mattarella, presidente invita atleti al Quirinale**

Leggi anche questi approfondimenti

**Pallavolo: Mattarella, 'felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane'** - Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come si legge in un post del Quirinale ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tennis Congratulazioni Mattarella Presidente