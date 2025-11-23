Tennis | Appendino ' risultato storico frutto di un gruppo che non hai smesso di lottare'
Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Dedicata ai circoli, ai maestri, alle famiglie, a chi ogni giorno accende una passione nei bambini e nelle bambine. Dedicata ai tifosi, che hanno riempito il palazzetto di Bologna e si sono incollati alla TV per trascinare questa squadra con un entusiasmo che non si spegne mai. Dedicata alla Federazione, al Capitano Volandri e a tutto lo staff che in questi anni hanno lavorato con cuore e competenza per costruire questo un gruppo che è anche una famiglia. Dedicata a Berrettini, Cobolli, Sonego, Bolelli e Vavassori: ognuno di loro è un pezzo di questa impresa". Lo scrive sui social Chiara Appendino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Condivido con voi l'intervista uscita oggi su La stampa ___________________________________________ Per Chiara Appendino le Atp Finals sono «una scommessa vinta». Sua personale e per la città di Torino, che «può ancora dare tanto a questo e - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Appendino, 'risultato storico frutto di un gruppo che non hai smesso di lottare' - "Dedicata ai circoli, ai maestri, alle famiglie, a chi ogni giorno accende una passione nei bambini e nelle bambine. Da iltempo.it
Meloni, complimenti a Italia del tennis, risultato storico - Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in ... Si legge su tuttosport.com
Giannelli, 'risultato storico e ne siamo orgogliosi' - "E' un risultato storico, una responsabilità che ci siamo presi, ne siamo orgogliosi. Come scrive ansa.it