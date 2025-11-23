Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Dedicata ai circoli, ai maestri, alle famiglie, a chi ogni giorno accende una passione nei bambini e nelle bambine. Dedicata ai tifosi, che hanno riempito il palazzetto di Bologna e si sono incollati alla TV per trascinare questa squadra con un entusiasmo che non si spegne mai. Dedicata alla Federazione, al Capitano Volandri e a tutto lo staff che in questi anni hanno lavorato con cuore e competenza per costruire questo un gruppo che è anche una famiglia. Dedicata a Berrettini, Cobolli, Sonego, Bolelli e Vavassori: ognuno di loro è un pezzo di questa impresa". Lo scrive sui social Chiara Appendino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Tennis: Appendino, 'risultato storico frutto di un gruppo che non hai smesso di lottare'