Tempo di lettura: 2 minuti di Valentina Scognamiglio In un sabato sera freddo e piovoso due bravissimi attori, Ciro Pauciullo e Domenico Pinelli, hanno portato in scena una divertente commedia che ha scaldato a suon di battute e incomprensioni il pubblico del Teatro Eidos. Terzo appuntamento di quattro, l’ultimo dei quali si terrà il prossimo 6 dicembre alle 20,30 con lo spettacolo ‘ Le voci del cavallo ’, ‘ London Pub ’ ha fatto da subito immergere il pubblico in un’atmosfera surreale, dal sapore antico, dove la comicità, seppur estremamente attuale, ricorda in modo piacevole quella dei grandi fratelli De Filippo e, a tratti, anche quella dell’immenso Totò. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Teatro Eidos, gli attori Pauciullo e Pinelli protagonisti di una brillante commedia