Tarquinia drone e abilitazioni per la polizia locale | Uno strumento innovativo per la sicurezza
La polizia locale di Tarquinia potrà utilizzare i droni dopo che due agenti hanno ricevuto l'abilitazione per il volo dei piccoli strumenti. Abilitazione rilasciata dalla Regione Lazio che ha attivato il bando 4.0 per le polizie locali al comandante coordinatore Nicola Fortuna e il vice. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
